LOS ANGELES – Mora e dai tratti caraibici: Cenerentola cambia radicalmente aspetto nel remake del classico Disney in versione musical. Avrà il volto e la voce di Camila Cabello, prima Cinderella latino-americana della storia.

La popstar cubana, vincitrice con la sua band Fifth Harmony della seconda edizione di X Factor Usa, è stata scelta dalla Sony per interpretare il ruolo della principessa che perde la scarpetta. Per Camila si tratterà del suo debutto come attrice e secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, sarà lei stessa a curare anche la colonna sonora.

Il soggetto di questa Cenerentola in versione cantata è di James Corden mentre a sceneggiare e a dirigere il film sarà Kay Cannon, che ha già sceneggiato i film della serie Pitch Perfect e ha debuttato alla regia l’anno scorso con Giù le mani dalle nostre figlie.

Per Camila Cabello si prospetta quindi un altro anno di soddisfazioni. Dopo un 2018 altrettanto ricco: l’artista cubana, che nel 2016 ha intrapreso la sua carriera da solista, è stata nominata ai Grammy per il suo singolo e per il suo album Havana ed è diventata una delle regine di Spotify. Il 2019 non sembra essere da meno, almeno con queste premesse. (Fonte: Hollywood Reporter)