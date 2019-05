PARIGI – Alain Delon reagisce alla petizione lanciata negli Stati Uniti contro la sua premiazione con la “palma d’onore” al Festival di Cannes. L’iniziativa americana, lanciata da una certa Margherita B. sul social network “Care2”, condanna una serie di vecchie prese di posizione dell’attore francese accusato di essere “razzista, omofobo e machista”.

Dopo le polemiche, Delon ha dunque deciso di rispondere direttamente al quotidiano Figaro. “Ho detto che me ne fregavo completamente dei gay che si sposano. Ma che c’era una cosa che non volevo, ossia che potessero adottare. Perché un bambino ha bisogno secondo me di una mamma e di un papà”.

L’attore ha poi rifiutato le critiche rivolte alla propria carriera: “Mi si ama o mi si odia – ha detto – ma non si può contestare la mia carriera”. Sulla vicenda era intervenuta anche Marlene Schiappa, Segretario di Stato per le Pari opportunità. L’esponente del governo francese ha detto che Alain Delon aveva “fatto dichiarazioni completamente scandalose, comprese quelle omofobe”, ma, parlando della palma d’onore, ha precisato che questa “premia il suo ruolo d’attore, la sua partecipazione a film e non le dichiarazioni che ha fatto in altre occasioni”.

In difesa dell’attore era intervenuto anche Thierry Frémaux, delegato generale del festival, dichiarando che “Delon ha il diritto di pensare ciò che pensa”. Stando al calendario del festival, la palma sarà consegnata all’attore il 19 maggio.

Fonte: Agi