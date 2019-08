Carlo Verdone farmacista ad honorem: “A Salvini darei un ricostituente”

ROMA – Carlo Verdone è stato premiato con l’iscrizione ad honorem all’albo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma “per le sue approfondite conoscenze mediche”. Durante la serata di premiazione organizzata all’arena del Cine Village Talenti di Roma, l’attore e regista ha raccontato com’è nata la sua passione per la medicina e ha smentito per l’ennesima volta di essere ipocondriaco.

Al termine dell’evento Verdone ha fornito una ricetta, attingendo alla sua vasta cultura medica, anche per i partiti impegnati nella costruzione del nuovo governo. “Un farmaco per non far litigare Pd e M5S? Gli darei un vecchio antidepressivo che li tiene calmini, visto che mi sembrano un po’ euforici e potrebbero prendere decisioni non lucide. Salvini? Gli prescriverei un ricostituente, ce ne sono tanti”. (fonte REPUBBLICA)