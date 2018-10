ROMA – Celeste Yarnall si è spenta a 74 anni nella sua casa di Westlake Village in California il 7 ottobre. L’attrice resa celebre dall’interpretazione della guardiamarina Yeoman Martha Landon in Star Trek e nel ruolo al fianco di Elvis Presley nel film “Live a little, love a Little”, è morta per un cancro alle ovaie che le era stato diagnosticato quattro anni fa.

La Yarnall fece il suo esordio nel mondo del cinema e della televisione nel 1963 ed è proprio lei che nel 1968 fece perdere la testa al cantante Elvis Presley, che per lei aveva cantato nel film “A little less conversation”. Altro ruolo che l’ha resa celebre, complice anche una mini gonna che nel 1967 non passò inosservata, è quello di Marha Landon nella puntata La Mela di Star Trek.

L’attrice è poi apparsa in altre serie televisive di successo come Melrose Place, Love American Style, Colombo, Mannix, Vita da strega e Bonanza. Nel mondo del cinema invece la ricordiamo per L’auto più pazza del mondo, Scorpio e Le folli notti del dottor Jerryll, dove recitò al fianco di Jerry Lewis.