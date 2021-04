Chadwick Boseman, Oscar mancato: furia dei fan su Twitter. I fan di Chadwick Boseman sono insorti su Twitter dopo l’Oscar mancato dell’attore. Lo scorso agosto, a soli 43 anni un cancro al colon ha interrotto tragicamente una carriera luminosa. Aveva appena finito di girare “Ma Rainey’s Black Bottom”, il suo ultimo film.

Chadwick Boseman, Oscar mancato: furia dei fan su Twitter

Boseman lo davano per favorito alla vigilia ma l’Oscar per il miglior attore dell’edizione 2021 ha premiato l’83nne Anthony Hopkins. Ha vinto con “The Father” (Nulla è come sembra), il film di Florian Zeller, al suo esordio alla regia.

“Hanno finito la serata con il premio che sarebbe dovuto andare a Chadwick e lo hanno dato a uno che neanche c’era”, ha commentato un fan. Hopkins non si è infatti presentato a ritirare il premio. E non si è collegato via streaming.

Ad aggiungere mistero al giallo del verdetto dell’Academy anche il cambio del copione originale che tradizionalmente chiude la notte delle stelle con l’annuncio del miglior film. Stavolta il miglior film è stato annunciato prima dei due premi principali per la recitazione.

Anthony Hopkins: “Chadwick ci è stato portato via troppo presto”

Tornando al forfait di Hopkins, il grande attore inglese se l’è cavata con stile ringraziando Academy e salutando col giusto rispetto Boseman.

“Buongiorno a tutti, sono nel mio Galles e e all’età di 83 anni non mi aspettavo davvero questa vittoria. Sono molto grato all’Academy. Voglio rendere un tributo a Chadwick Boseman che ci è stato portato via troppo presto, e ancora una volta, grazie mille a tutti. Non me lo aspettavo davvero, quindi mi sento molto privilegiato e onorato. Grazie”.