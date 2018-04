LOS ANGELES – Per calarsi nella parte di una mamma in sovrappeso sull’orlo di una crisi di nervi, è dovuta ingrassare oltre 20 kg. Ma Charlize Theron, 42 anni, resta tutt’ora una delle donne più belle del mondo. Eppure, mangiare a dismisura cibi preconfezionati, l’ha fatta cadere in depressione. Intervistata da Entertainment Tonight, l’attrice sudafricana ha raccontato quanto sia stato difficile per lei, cambiare il suo stile di vita.

Charlize è dovuta ingrassare per interpretare il ruolo di Marlo nel suo nuovo film Tully, una madre sopraffatta dall’educazione dei suoi figli. “Volevi sentire ciò che sentiva quella donna”, ha spiegato.

“E penso che fosse un modo per avvicinarmi a lei e entrare nella sua mente”, ha detto Theron a Entertainment Tonight. “E’ stata una grande sorpresa per me, la depressione mi ha colpita come un pugno in faccia”.

“Per la prima volta nella mia vita stavo mangiando così tanto cibo preconfezionato e bevendo così tanto zucchero”, ha affermato. L’attrice ha rivelato di aver mangiato tutto il giorno solo per mantenere il peso. “All’improvviso, mangi solo quella quantità e poi diventa un lavoro”, ha detto. Ha dovuto persino impostare la sveglia nel cuore della notte per continuare a mangiare. “Mi svegliavo letteralmente alle due del mattino e prendevo una tazza di mac and cheese freddo proprio accanto a me”.

L’attrice racconta che l’aumento di peso è stato spiacevole anche per i suoi due figli, Jackson (6 anni), e August (2), che pensavano fosse incinta. Quando le riprese del film sono terminate è venuta la parte più difficile: perdere peso. Theron ha detto che gli ci è voluto un anno e mezzo per farlo.

“Ero preoccupata, ero tipo, ci sto mettendo un sacco di tempo”, ha detto. Perché per Monster, il film che le è valso il premio Oscar “non ho mangiato per cinque giorni e andava bene, sai che il tuo corpo a 27 anni è un po’ diverso da quello a 43, e il mio dottore ha fatto in modo che ne fossi consapevole”. ha detto. “Hai 42 anni, calmati, non stai morendo, va tutto bene.”

Charlize Theron ha recentemente dichiarato che sta pensando di lasciare gli Stati Uniti per i suoi due figli adottivi, perché preoccupata per il razzismo dilagante nel paese, dove “è molto più vivo di quanto la gente possa pensare”.