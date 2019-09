VENEZIA – Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia ha fatto il pieno di fan. Ma non di apprezzamenti. Oltre alle critiche di molti addetti ai lavori su Chiara Ferragni Unposted, il film scritto e diretto da Elisa Amoruso che la vede protagonista, la fashion blogger cremonese incassa anche l’elegante stoccata di una attrice di rango come Valeria Golino.

Intervistata dal Corriere della Sera, la vincitrice di due Coppe Volpi descrive con queste parole il mondo lavorativo della moglie di Fedez: “È un mondo a me sconosciuto, quello della influencer. Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità, ma non avendo né Instagram né Facebook, non so nemmeno come funziona ‘sto lavoro, non so cosa sia. È stato sdoganato un comportamento che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare. E ora ci sembra del tutto normale”.

Chiara Ferragni, del resto, alle critiche social è abituata: tra i suoi diciassette milioni di gollower è fisiologico che qualcuno l’attacchi. E non sono mancati nemmeno i due di picche, per così dire, come ha raccontato lei stessa. Protagonista, l’attore Leonardo DiCaprio.

“Adoro Leonardo DiCaprio – ha raccontato l’influencer all’Ansa – sono stata una sua fan e lo sono ancora, lo seguo dai tempi di Titanic e quando a Cannes nel 2013 mi sono ritrovata al galà amfAR vicino a lui mi sono lanciata per farmi fare un autografo, ma mi hanno respinto”.

