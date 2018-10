ROMA – Chow Yun-Fat, una vera e propria star del cinema asiatico che ha recitato anche ne “La tigre e il dragone” e i “Pirati dei Caraibi“, ha rivelato di voler lasciare in beneficenza tutto il suo patrimonio, stimato in circa 714 milioni di dollari.

L’attore, intervistato dal sito Jayne Stars, ha dichiarato: “Il mio sogno è essere felice e una persona normale. La cosa più difficile nella vita non è quanti soldi possiedi, ma come mantenere una mente in pace e vivere il resto della tua vita in modo semplice e senza pensieri”.

Chow sostiene inoltre di vivere attualmente spendendo soltanto 102 euro al mese: “Come faccio? Uso sempre i mezzi pubblici e passo il mio tempo facendo volontariato”. L’attore ha persino raccontato di avere avuto per ben 17 anni lo stesso cellulare, un modello della Nokia, e di averlo cambiato solo recentemente quando l’oggetto tecnologico ha smesso di funzionare.

Chow Yun-Fat, inoltre, dice di comprare solo vestiti in saldo: “Non indosso i vestiti per le altre persone. Se sono comodi allora per me vanno bene”.