Chris Rock non tornerà sul palco per gli Oscar 2023. A dichiararlo è stato lui stesso nei giorni scorsi a Phoenix in una tappa del suo show andata completamente sold out. Il comico ha spiegato che gli era stato chiesto di condurre la cerimonia del prossimo anno. Brown ha però rifiutato ma ha rifiutato a causa dell’incidente con Will Smith.

Brown ha paragonato il suo ritorno a presentatore su quel palco ad un ritorno sulla scena di un crimine.

Chris Rock non tornerà sul palco per gli Oscar 2023

Rock ha anche accennato all’ormai noto schiaffo ed ha parlato di una contesa impari, dovuta alla maggiore statura di Smith e anche al fatto che, anni fa, l’attore vincitore dell’Oscar avesse interpretato Muhammad Ali.

Cosa accade sul palco degli Oscar 2022

Durante la presentazione avvenuta a marzo di quest’anno, il comico aveva scherzato sulla disponibilità di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will, a recitare in G.I Jane con la testa rasata. Pinkett soffre di alopecia. L’attore di Men in Black si era sentito offeso ed aveva schiaffeggiato Chris Rock.

Smith si è poi scusato diverse volte per lo sfogo definendolo “inaccettabile”. Ha anche cercato di ricostruire l’amicizia con il cabarettista. Ora, a causa dell’accaduto, all’attore è stato vietato di partecipare alla cerimonia degli Oscar per i prossimi dieci anni. Smith stesso si è però dimesso dall’Academy una settimana prima che gli venisse proibita la partecipazione.