Cinema: Pinocchio, Matrix, Jurassic World, il film più attesi del 2022

Cinema, i film in uscita nel 2022. Pinocchio, Matrix, Jurassic World, ecco quali sono i più attesi dell’anno nuovo. Mai come quest’anno i film ‘imperdibili’ 2022 sono nel segno della nostalgia, del mondo come era prima.

Film in uscita al cinema nel 2022, si parte con Matrix

Si moltiplicano così i sequel e i film storici e nessuno racconta il presente. Si parte così, forse non a caso, già il 1 gennaio con MATRIX RESURRECTIONS, sequel in tono minore e autoironico della saga con Keanu Reeves, questa volta a firma della sola Lana Wachowski (manca Lilly).

Questa nostalgia diffusa ‘a pioggia’ nel 2022 vede il ritorno dei classici come MACBETH, CYRANO e Jurassic World: Il Dominio per fare solo qualche esempio. Il 5 gennaio esce in sala THE KING’S MAN – LE ORIGINI: azione, avventura, aplomb inglese e buoni sentimenti, il tutto mescolato insieme per un franchise inossidabile. Una storia di guerra basata sul fumetto ‘The Secret Service’ di Mark Millar e Dave Gibbons con soggetto e regia di Matthew Vaughn che ha firmato anche la sceneggiatura con Karl Gajudusek e con nel cast Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes e Tom Hollander.

A febbraio, spicca Assassinio sul Nilo

A febbraio è poi la volta di ASSASSINIO SUL NILO con Kenneth Branagh che dopo ‘Assassinio sull’Orient Express’ torna, oltre che alla regia, per la seconda volta nelle vesti di Hercule Poirot, il detective belga inventato da Agatha Christie. È poi la volta di un inedito MACBETH che guarda a Fritz Lang, ma è girato in uno spartano bianco e nero e in formato 1.19:1 da Joel Coen, per la prima volta alla regia senza il fratello Ethan.

Nel cast di questo film che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, quanta cultura ci sia nell’ironia amara dei Coen: Brendan Gleeson, la moglie del regista Frances McDormand, e Denzel Washington nei panni del tormentato Macbeth. LICORICE PIZZA (un modo di dire 33 giri) del visionario Paul Thomas Anderson e con un megacast composto da Bradley Cooper, Ben Stiller, Sean Penn, Skyler Gisondo e Maya Rudolph ci porta nel 1973, nella San Fernando Valley. Qui un attore quindicenne (personaggio ispirato a Gary Goetzman), incontra una fotografa venticinquenne ed è amore.

Uncharted è atteso per il 17 febbraio

Il 17 febbraio arriva finalmente, dopo vari tentativi andati a vuoto, UNCHARTED con protagonisti Tom Holland (nei panni dell’avventuriero Nathan Drake), Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Si tratta dell’adattamento dell’omonima serie di videogiochi, a cui fa da prequel. Ancora per la serie classici rivisitati, a marzo arriva un singolare CYRANO, un musical firmato da Joe Wright e ambientato in Sicilia con protagonista un attore non con il nasone, ma questa volta di bassa statura come Peter Dinklage. Roxanne è interpretata da Haley Bennett (La ragazza del treno).

DOWNTON ABBEY II – UNA NUOVA ERA di Simon Curtis, sequel del film campione d’incassi del 2019. Al centro del nuovo capitolo una villa ereditata in Francia da Violet, il personaggio interpretato da Maggie Smith, che rivela di aver avuto un altro uomo prima del padre di Robert. Torna naturalmente il nutrito cast televisivo, con Imelda Staunton, Michelle Dockery, Jim Carter e tutti gli altri, a cui si aggiungono Dominic West e Hugh Dancy.

THE NORTHMAN di Robert Eggers, autore della sceneggiatura insieme al poeta islandese Sjón, è ambientato nell’Islanda del X secolo. La pellicola in sala ad aprile ha per protagonista Alexander Skarsgård nel ruolo di Amleth che intende vendicare il padre assassinato. Nel cast Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård, Nicole Kidman e Ethan Hawke.

A maggio uscirà la nuova fatica professionale di Ron Howard

TREDICI VITE di Ron Howard, in sala a maggio, racconta una storia vera: la vicenda di una squadra di calcio giovanile che nel 2018 rimase intrappolata per diversi giorni nelle grotte thailandesi di Tham Luang. Nel cast Colin Farrell, Viggo Mortensen, Joel Edgerton, Tom Bateman e Lewis Fitz-Gerald. Anche Tom Cruise tornerà a volare a maggio in TOP GUN – MAVERICK di Joseph Kosinski. Sequel dell’originale con Cruise, 35 anni dopo, ora diventato istruttore nella scuola di volo che istruisce i nuovi ‘top gun’ tra cui Bradley, figlio del suo grande amico Goose, che vuole diventare pilota come il padre.

Il 9 giugno arriva invece JURASSIC WORLD – IL DOMINIO di Colin Trevorrow,, terzo capitolo della saga dove la creazione dei dinosauri è ormai una pratica diffusa in tutto il mondo. Nel cast, vecchie glorie del film del 1993 e i protagonisti degli ultimi capitoli tra cui Chris Pratt, Bryce Dallas-Howard e Omar Sy. A luglio arriva NOPE il nuovo horror di Jordan Peele di cui non si sa quasi nulla se non che la fotografia è di Hoyte van Hoytema e che nel cast ci sono Steven Yeun, Barbie Ferreira e Daniel Kaluuya.

TAR di Todd Field con Cate Blanchett, Noémie Merlant, Mark Strong, Sydney Lemmon e Julian Glover, racconta un momento critico nella carriera di Lydia Tár, direttrice d’orchestra americana e allieva di Leonard Bernstein.

Tom Cruise ancora protagonista di Mission Impossible

Per MISSION: IMPOSSIBLE 7 di Christopher McQuarrie e con protagonista, manco a dirlo Tom Cruise, trama top secret. Tra i film più attesi del 2022 sicuramente c’è PINOCCHIO di Guillermo del Toro.

Musical in stop motion ispirato alla fiaba di Carlo Collodi, segue le straordinarie avventure di questo burattino, anima innocente, che si imbarca in un viaggio straordinario che lo condurrà ad una profonda comprensione di suo padre e del mondo reale.

Che dire poi di KILLERS OF THE FLOWER MOON film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, tratto dal libro di David Grann su una serie di omicidi di nativi americani che, negli anni Venti, furono al centro di una grande indagine dell’FBI. Per fine 2022 previsti anche, ASTEROID CITY di Wes Anderson con Scarlett Johansson, Margot Robbie, Tom Hanks, Jeffrey Wright e Adrien Brody, una storia d’amore ambientata a Madrid, e AMSTERDAM di David O. Russel con Margot Robbie, Christian Bale, Michael B. Jordan, Anya Taylor-Joy, Timothy Olyphant. Scritto dallo stesso Russell, l’intreccio sembra partire dall’insolita alleanza tra un medico e un avvocato.