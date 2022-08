Claudia Cardinale zittisce le malelingue. In merito a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa italiani, l’attrice Claudia Cardinale – residente da anni in Francia – tiene a far sapere che sta bene e che “si trova attualmente in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei suoi figli”.

“Sto accanto alla mia famiglia – dice all’ANSA l’attrice, 84 anni – sono in piena salute. E – conclude – auguro una felice estate a tutti”.

Nei giorni scorsi, su alcuni organi di stampa in Italia era stato scritto che l’attrice sarebbe stata “ricoverata in una casa di riposo non per sua volontà”.