ROMA – “Non siete obbligate a scambiare favori sessuali per ottenere qualcosa”. La lezione, rivolta a tutte le donne, ma in primis a sua figlia, arriva da Claudia Gerini, a sua volta tirata in ballo nella bufera Weinstein dalla modella neozelandese Zoe Brock.

In una intervista al Corriere della sera la Gerini è tornata sullo scandalo molestie nel cinema e ha parlato da madre prima ancora che da addetta ai lavori. Alla figlia, giovanissima attrice alle prime armi, ha spiegato:

“L’ho messa in guardia in generale. Il mio mestiere non è più pericoloso che lavorare in un ospedale o in un ufficio. L’uomo è atavicamente predatore, questo è un dato di fatto, anche se ovviamente non giustifica la violenza”.

E alle varie Asia Argento, la Gerini risponde concentrandosi sui fatti:

“Mi auguro che questa vicenda insegni alle donne a stare all’erta, cioè ad andarsene appena subodorano il pericolo e che insegni loro a conquistare più assertività: devono sentire che meritano di stare dove sono e che, per ottenere qualcosa, non sono tenute a scambiare favori sessuali”.

L’attrice si è anche dovuta difendere dalle accuse di Zoe Brock, che assieme all’ex compagno della Gerini, il produttore della Miramax di Weinstein, Fabrizio Lombardo, l’aveva accusata di una proposta indecente