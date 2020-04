Claudio Risi, è morto il regista de I ragazzi della 3ª C (foto Ansa)

ROMA – E’ morto Claudio Risi, figlio di Dino e conosciuto soprattutto per aver diretto la serie I ragazzi della 3ª C.

Il regista è morto questa mattina, quindi domenica 26 aprile, in un ospedale romano.

Claudio Risi aveva 71 anni ed è morto a cause di complicazioni seguite ad un infarto che lo aveva colpito circa due mesi fa.

A dare la notizia è stata la famiglia.

Il regista era nato il 12 novembre 1948 a Berna ed era stato a lungo aiuto regista del padre, prima di debuttare autonomamente alla regia negli anni Ottanta.

Aveva trascorso l’infanzia e l’adolescenza in Italia.

Sui set del padre, ma anche nel salotto di casa, frequentato da registi e sceneggiatori, come dagli zii, Fernando, fotografo e Nelo, sceneggiatore e regista.

Negli anni ottanta il regista lavorò a I ragazzi della 3ª C. Serie che gli valse per due volte (nel 1987 e nel 1988) il Telegatto per il miglior telefilm italiano.

Il regista lavorò anche a diversi cinepanettoni pre-natalizi come Matrimonio alle Bahamas (2007) e Matrimonio a Parigi (2011), entrambi con Massimo Boldi protagonista.

Claudio Risi non ripudiò l’etichetta da cinepanettone “Il fine di questi film è divertire il pubblico – raccontava – se gli spettatori in sala ridono allora i soldi del biglietto sono stati ben spesi”. (Fonti: Ansa, La Repubblica).