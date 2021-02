Claudio Sorrentino, celebre doppiatore, attore e conduttore televisivo è morto a Roma a 75 anni. Contagiato dal Covid, era ricoverato presso una clinica di Roma. Era la voce storica di Mel Gibson, John Travolta e Bruce Willis e di tante altre star del mondo del cinema.

La carriera di Claudio sorrentino

Claudio Sorrentino, nato a Roma il 18 luglio del 1945, aveva iniziato a recitare da bambino, lavorando da subito in compagnie teatrali importanti. A metà degli anni Cinquanta aveva iniziato la carriera di doppiatore ma negli anni Settanta aveva anche condotto alcuni programmi televisivi mentre negli anni Ottanta era stato stato nella squadra dei conduttori del programma di Rai 2 Tandem, anche con Fabrizio Frizzi.

Claudio Sorrentino, i film più celebri

Ma la vera passione di Claudio Sorrentino era il doppiaggio, attività che ha esercitato a lungo e con successo, prestando la propria voce a personaggi celebri del piccolo e del grande schermo. Cominciò con Richie Cunningham (Ron Howard) della serie tv Happy Days. Numerosi i film d’azione in cui ha doppiato alcune delle star del genere, da Bruce Willis in Die Hard – Duri a morire, Die Hard – Vivere o morire e ancora Die Hard – Un buon giorno per morire. Anche Sylvester Stallone in Cop Land, e ancora, il John Travolta di Pulp Fiction e Una canzone per Bobby Long – per citarne solo alcuni -, il Willem Dafoe de La tentazione di Cristo, e, prima ancora, il Ryan O’Neil di Love Story.

Ma anche Jeff Bridges, Mickey Rourke, Geoffrey Rush, Gérard Depardieu, Daniel Day-Lewis, Russell Crowe. E’ stato anche il Fondatore dell’Associazione attori doppiatori italiani riuniti, ne è stato presidente dal 1994 fino alla scomparsa.