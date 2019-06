ROMA – Clint Eastwood, a un anno dall’uscite di “The Mule”, girerà il suo nuovo film in Georgia. Non uno Stato qualsiasi. La Georgia, infatti, in queste settimane è stata boicottata da diverse star di Hollywood dopo l’approvazione di una legge che vieta l’aborto dal momento in cui è possibile registrare il battito cardiaco del nascituro.

Una decisione, questa di Clint Eastwood, che di certo farà discutere. D’altronde già in passato più volte il regista ha fatto discutere per le sue posizioni, per esempio, contro Barack Obama.

Di cosa parlerà il nuovo film di Clint Eastwood? La pellicola si intitolerà “The Ballad of Richard Jewell” e sarà ispirata alla vicenda del poliziotto che nel 1996 sventò un attentato alle Olimpiadi di Atlanta.

Da eroe, però, l’agente Richard Jewell si trasformò presto in presunto mostro poiché finì incredibilmente tra i sospettati della tentata strage.

Jewell, però, prima di morire giovanissimo per un diabete, aveva soli 44 anni, nel 2007 riuscì a farsi risarcire da diversi giornali che avevano puntato il dito contro di lui.

Il vero responsabile della strage, prima di essere arrestato, ebbe anche il tempo di eseguire altri tre attentati.

Il film si ispira a un articolo su Jewell che fu pubblicato su “Vanity Fair” da Marie Branner nel 1997: “American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell”.

I diritti dell’articolo per una versione cinematografica furono acquistati nel 2014 della 20th Century Fox.

A interpretare Jewell ci sarà Paul Walter Hauser. L’attore negli ultimi anni ha partecipato al biopic su Tonya Harding interpretato da Margot Robbie e “BlacKkKlansman” di Spike Lee.

Ad affiancare Hauser ci sarà Sam Rockwell, che vestirà invece i panni dell’avvocato difensore di Jewell.

Fonti: BestMovie, MoviePlayer.