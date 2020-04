Coronavirus, DiCaprio e De Niro: “Donate e lavorate con noi nel prossimo film di Scorsese”

LOS ANGELES – Leonardo DiCaprio e Robert De Niro hanno offerto un piccolo ruolo nel loro prossimo film come incentivo per i fan a donare a una raccolta fondi contro l’emergenza Covid-19.

I due attori reciteranno in “Killers of the Flower Moon“, uno dei film più attesi del prossimo anno, diretto da Martin Scorsese, che racconta la vera storia delle uccisioni di nativi americani nell’Oklahoma degli anni ’20.

“Se ti sei mai chiesto com’è poter lavorare con il grande Martin Scorsese, questa è la tua occasione”, ha detto DiCaprio in un video pubblicato Instagram. Il vincitore selezionato a sorte pranzerà con le stelle e il regista e parteciperà alla première.

L’iniziativa fa parte del #AllInChallenge lanciato martedì, che vede le celebrità tra cui le star del cinema e dello sport mettere all’asta o donare una “esperienza da fan irripetibile” e sfidare gli altri a fare lo stesso.

Le opportunità di far volare Justin Bieber a casa tua per uno spettacolo privato, assistere a una partita di basket dei Los Angeles Lakers a bordo ring con Magic Johnson o giocare a golf con Rob Lowe finora hanno raccolto collettivamente 4 milioni di dollari.

Gli organizzatori sperano di arrivare a 100 milioni. Tutto il ricavato viene devoluto in beneficenza fornendo aiuti alimentari a chi ha bisogno durante il lockdown.

Nel suo video DiCaprio ha sfidato Ellen DeGeneres, che nel giro di poche ore ha risposto offrendo la possibilità di ospitare il suo spettacolo in chat, e Matthew McConaughey, che ha invitato un donatore a unirsi a lui nel suo box privato per guardare una partita di football americano in Texas. (fonte AGI)