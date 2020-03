ROMA – La diffusione del Coronavirus in Italia spaventa anche Hollywood. Dopo la sospensione delle riprese del nuovo Mission Impossible a Roma, Netflix infatti ha rinunciato alle riprese di Red Notice, film di prossima uscita con The Rock.

Secondo quanto riportato da Deadline, il colosso dello streaming online sarebbe alla ricerca di nuove location per il film, che ha come protagonista Dwayne Johnson. L’action comedy è una produzione Netflix, che vanta nel suo cast star del calibro di Gal Gadot (Wonder Woman), Ryan Reynolds (Deadpool) e The Rock, per l’appunto. Tra i nomi presenti, anche quelli di Ritu Arya (The Umbrella Academy) e Chris Diamantopoulos.

Attualmente le riprese del film si stanno svolgendo ad Atlanta negli Usa, dove sono allestiti la maggior parte degli ambienti interni, oltre che le parziali ricostruzioni di quelli esterni. Nelle prossime settimane, però, le riprese avrebbero dovuto svolgersi all’esterno con le prime trasferte: la trama del film porta, infatti, i personaggi in luoghi come la Francia, la Spagna, la Germania, la Russia e l’Indonesia, oltre all’Italia ovviamente. Le riprese in Italia erano previste a Roma e in alcune località della Sardegna, per la fine di marzo. (Fonte Deadline).