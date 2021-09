Daniel Craig: “Il ruolo di James Bond non dovrebbe essere interpretato da una donna”

Il ruolo di James Bond non dovrebbe essere interpretato da una donna, parola di Daniel Craig. L’attore inglese in un’intervista a Radio Times ha parlato del suo ultimo film nei panni di 007, agente segreto di sua maestà, in “No Time to Die”, la cui anteprima mondiale è fissata per il 28 settembre a Londra.

Daniel Craig e il ruolo di James Bond

Secondo Craig potrebbero essere pensati per i prossimi capitoli della saga ruoli femminili altrettanto importanti di quello di Bond, senza interpretare il ruolo del personaggio principale. Un po’ come accade proprio in “No Time to Die” in cui Craig si ritira dall’MI6 e viene “sostituito” da un’altra agente con licenza di uccidere, interpretata dalla britannica Lashana Lynch. Proprio quest’ultima era stata indicata per interpretare Bond in futuro. Lei stessa, però, in una recente intervista al Guardian, aveva negato questa possibilità.

Secondo Daniel Craig ci sono ruoli migliori per le donne

“Dovrebbero esserci semplicemente ruoli migliori per le donne” ha detto l’attore. “Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando dovrebbe esserci un ruolo altrettanto valido quanto quello di James Bond?”. Il dibattito va avanti da tempo ma in molti la pensano come l’attore inglese. A partire dalla produttrice della celebre “franchise” Barbara Broccoli, secondo cui 007 può essere di qualsiasi origine etnica, ma deve essere un uomo. Fra i potenziali James Bond del futuro, ci sono attori del calibro di Tom Hardy, Idris Elba e Tom Hiddleston.