David di Donatello 2021: tutte le candidature, elenco completo di tutti i candidati al David

Blitz dice

Un giudice: mentire in autocertificazione non è reato perché manca la specifica norma punitiva. La Grande Guerra, Monicelli, Sordi, Gassman e il sottufficiale detto Bollo Tondo che non dava armi o viveri o materiali se non c’era il timbro a bollo. Ecco, giudice Bollo Tondo nella Grande Guerra al Covid.