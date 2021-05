David di Donatello, elenco vincitori. Elio Germano e Sophia Loren miglior attori

Alla fine i vincitori sono Elio Germano e Sophia Loren, a loro i premi come miglior attori protagonisti ai David di Donatello edizione 2021. Due vittorie abbastanza scontate, un po’ meno scontato invece l’annuncio di Sophia Loren che ha detto che non sa se questo sarà il suo ultimo film.

Elenco vincitori David Di Donatello

MIGLIOR FILM : Volevo nascondermi

: Volevo nascondermi MIGLIOR REGIA : Giorgio DIRITTI per il film Volevo nascondermi

: Giorgio DIRITTI per il film Volevo nascondermi MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE : Pietro CASTELLITTO per il film I predatori

: Pietro CASTELLITTO per il film I predatori MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE : Mattia TORRE per il film Figli

: Mattia TORRE per il film Figli POI MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE : Marco PETTENELLO, Gianni DI GREGORIO per il film Lontano lontano di Gianni Di Gregorio

: Marco PETTENELLO, Gianni DI GREGORIO per il film Lontano lontano di Gianni Di Gregorio MIGLIOR PRODUTTORE: Marta DONZELLI e Gregorio PAONESSA per VIVO FILM con RAI CINEMA, Joseph ROUSCHOP e Valérie BOURNONVILLE per TARANTULA BELGIQUE per il film Miss Marx

Vediamo ora gli attori vincitori del David

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA : Sophia LOREN per il film La vita davanti a sé

: Sophia LOREN per il film La vita davanti a sé MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA : Elio GERMANO per il film Volevo nascondermi

: Elio GERMANO per il film Volevo nascondermi MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA : Matilda DE ANGELIS per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

: Matilda DE ANGELIS per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA : Fabrizio BENTIVOGLIO per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

: Fabrizio BENTIVOGLIO per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA : Matteo COCCO per il film Volevo nascondermi

: Matteo COCCO per il film Volevo nascondermi MIGLIORE COMPOSITORE : GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO, DOWNTOWN BOYS per il film Miss Marx

: GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO, DOWNTOWN BOYS per il film Miss Marx MIGLIOR CANZONE ORIGINALE: “IMMIGRATO” musica e testi di Luca MEDICI, Antonio IAMMARINO, interpretata da Luca MEDICI per il film Tolo Tolo

Ora i premi tecnici

MIGLIORE SCENOGRAFIA : Ludovica FERRARIO, Alessandra MURA – Paola ZAMAGNI per il film Volevo nascondermi

: Ludovica FERRARIO, Alessandra MURA – Paola ZAMAGNI per il film Volevo nascondermi MIGLIORE COSTUMISTA : Massimo CANTINI PARRINI per il film Miss Marx

: Massimo CANTINI PARRINI per il film Miss Marx MIGLIOR TRUCCATORE : Luigi CIMINELLI – Andrea LEANZA, Federica CASTELLI (prostetico o special make-up) per il film Hammamet

: Luigi CIMINELLI – Andrea LEANZA, Federica CASTELLI (prostetico o special make-up) per il film Hammamet MIGLIOR ACCONCIATORE : Aldo SIGNORETTI per il film Volevo nascondermi

: Aldo SIGNORETTI per il film Volevo nascondermi MIGLIORE MONTATORE : Esmeralda CALABRIA per il film Favolacce

: Esmeralda CALABRIA per il film Favolacce MIGLIOR SUONO : Volevo nascondermi

: Volevo nascondermi MIGLIORI EFFETTI VISIVI : L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

: L’incredibile storia dell’Isola delle Rose DAVID ALLA CARRIERA : Sandra Milo

: Sandra Milo DAVID SPECIALE: Monica Bellucci e Diego Abatantuono

Le parole di Sophia Loren

Sophia Loren migliore attrice protagonista per La Vita davanti a sé ai David di Donatello. Standing ovation al Delle VIttorie per la grande attrice 86enne. “L’emozione è la stessa del primo David 60 anni fa è anche di più”, ha detto Sophia Loren, David come migliore attrice protagonista, ringraziando i produttori e tutta la troupe e “il protagonista con me, un bambino meraviglioso, magico, che si chiama ibrahima e ringrazio il mio regista, Edoardo. Il suo cuore e la sua sensibilità hanno dato vita e anima a questo film e al mio personaggio, anche per questo io a mio figlio sono veramente molto grata, è un uomo meraviglioso. Non so se questo sarà il mio ultimo film ma io ho ancora voglia di farne ancora, sempre più belli, io senza il cinema non posso vivere assolutamente!.