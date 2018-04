ROMA – Ancora una volta la provincia di Brescia fa da sfondo a un film a luci rosse. Nei giorni scorsi, infatti, sul web è comparso un video intitolato “Princy la scandalosa del lago di Garda”.

Nel cortometraggio osé pubblicato sul celebre sito PornHub si riconoscono distintamente alcuni dei luoghi simbolo del turismo bresciano, a partire dal lungolago di Desenzano e dalla zona del faro. A filmare le scene è il regista piacentino Oliver Buzz, nome d’arte di Giuseppe Bozzetti.

In precedenza a destare scandalo era stato “Una sorella facile”, film a luci rosse girato nella zona del lago d’Idro e della Valsabbia alla presenza di attori bresciani. Ma in tempi recenti il caso bresciano più celebre, di cui si erano occupate anche Le Iene, è stato quello del video che si apriva con le scuole elementari di Ospitaletto, per concludersi nell’abitazione privata della protagonista. Una vicenda finita anche in tribunale e conclusa con un provvedimento dei giudici che hanno tolto i figli alla donna.