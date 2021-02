Desperado è un film uscito nel 1995 che vede come protagonisti Salma Hayek e Antonio Baneras. L’attrice messicana ha ora confessato che girare la scena di sesso presente nel film fu traumatico.

Desperado, Salma Hayek: “Sul set sono scoppiata a piangere”

Salma Hayek racconta che la scena in questione è stata tutt’altro che divertente. L’attrice ricorda l’esperienza traumatica confessando di essere scoppiata a piangere sul set.

Lo ha raccontato al poscast del collega Dax Shepard, “Armchair Expert”.

Salma Hayek è tornata con la mente agli anni Novanta rivelando che non le è era stato detto che avrebbe dovuto girare una scena di sesso con Antonio Banderas.

“Così, quando stavamo per iniziare a girare, sono scoppiata a piangere dicendo ‘Non credo di poterlo fare. Ho paura’” ha confessato la Hayek.

Salma Hayek: “Antonio Banderas è un gentiluomo, siamo ancora amici”

“Una delle cose di cui avevo paura era Antonio” racconta l’attrice messicana. “Era un vero gentiluomo ed era così gentile, siamo ancora molto amici, ma era molto libero. Mi spaventava che per lui questa scena non fosse niente”.

“Ho iniziato a piangere e lui mi ha detto ‘Oh mio Dio. Mi stai facendo sentire malissimo’. Ero così imbarazzata che stavo piangendo a dirotto”.

Salma Hayek: “Mi hanno messa a mio agio senza farmi pressione”

Salma Hayek ricorda che sia Banderas che il regista Robert Rodriguez hanno fatto di tutto per metterla a suo agio senza farle pressione.

La scena di Desperado, per lei, resta un ricordo traumatico:

“Non lasciavo andare l’asciugamano. Cercavano di farmi ridere. Lo toglievo per due secondi e ricominciavo a piangere. Ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo fatto del nostro meglio con quello che potevamo fare in quel momento. Quando non sei tu, allora puoi farlo”.

“Ma continuavo a pensare a mio padre e mio fratello. Vedranno il film? Verranno presi in giro? I maschi non hanno questi problemi. Tuo padre direbbe ‘Quello è mio figlio!!”.

Ad aitarla è stata la moglie di Robert Rodriguez, la produttrice del film, Elizabeth Avellán.

Racconta la Hayek: “All’epoca divenne la mia migliore amica. Robert Rodriguez, grazie a Dio, sa fare di tutto sul set… sa registrare il suono, fa l’operatore di macchina, era come se fosse il mio fratellone. Così chiusero il set ed eravamo solo Robert, Elizabeth, Antonio ed io”.