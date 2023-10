Ginko e Diabolik in trappola, ormai destinati ad essere uccisi da rapinatori spietati ma ecco il colpo di scena: le loro due donne, Eva Kant e l’aristocratica Altea sono alla loro ricerca e si alleano.

Diabolik chi sei?

Chiude la trilogia vintage dei Manetti Bros con Diabolik chi sei?, presentato alla festa di Roma nella sezione Grand Public e in sala dal 30 novembre con 01.

“Se nel primo c’era una ricerca sull’eleganza e lo stile nel raccontare gli anni ’60, come anche nel secondo, in questo terzo nostro film dedicato ad una nostra grande passione per Diabolik, c’è tutta la cultura anni ’70 che ci ha cambiati la vita”, dice Marco Manetti sottolineando come ogni cosa di questo film sia un riflesso dell’epoca, dagli abiti, al design, alle musiche e persino al modo di girare.

Ultimo atto della trilogia dei Manetti Bros

Dietro la maschera del ladro Giacomo Gianniotti. Miriam Leone è l’affascinante Eva Kant. Valerio Mastandrea l’instancabile ispettore Ginko. E Monica Bellucci l’aristocratica amante Altea.

Pier Giorgio Bellocchio, nel ruolo del sergente Palmer e per questa edizione Lorenzo Zurzolo Diabolik ragazzo, Paolo Calabresi cattivissimo mentore, con le partecipazioni di Max Gazzè, Carolina Crescentini e Barbara Bouchet.

Le musiche sono di Pivio e Aldo De Scalzi e ci sono però anche collaborazioni. Prima fra tutte il funky dei Calibro 35 in coppia con Alan Sorrenti