E’ morta Elsa Raven, addio all’attrice di Ritorno al Futuro e Titanic

E’ morta a 91 anni Elsa Raven, attrice che ha recitato in film di successo come “Titanic” e “Ritorno al futuro”.

A darne notizia è stato il suo agente David Shaul. Raven, secondo quanto riportato dal Daily Mail, si sarebbe spenta nella sua casa di Los Angeles, il 3 novembre.

Elsa Rabinowitz, il cognome anagrafico dell’attrice, era nata a Charleston, nella Carolina del Sud, nel settembre 1929.

Aveva iniziato con il teatro, poi negli anni ’60 era passata alla tv e infine al cinema dove ha lavorato come caratterista.

Tra i film in cui ha recitato partecipato Titanic, Nel centro del mirino, Fearless e Il postino suona sempre due volte.

Il suo ruolo più noto e memorabile è stato quello della signore della torre dell’orologio in Ritorno al futuro del 1985, dove esortava il protagonista Marty McFly a salvare appunto la torre dell’orologio di Hill Valley.

Aveva recitato nuovamente con Michael J. Fox un anno dopo Ritorno al futuro, nell’episodio 16 della quarta stagione di Casa Keaton.

E’ stata anche Ida Strauss in Titanic, dove però molte delle scene in cui compariva furono tagliate. Era apparsa anche nel videoclip di My Heart Will Go On di Celine Dion.

(Fonte: Daily Mail)