Il regista franco-svizzero Jean-Luc Godard, è morto all’età di 91 anni. Regista, sceneggiatore, montatore e critico cinematografico francese, fra i più significativi registi della seconda metà del novecento e fra i principali esponenti della Nouvelle Vague, il movimento cinematografico che ha rivoluzionato il cinema alla fine degli anni ‘50 e ‘60. A dare la notizia è stato il quotidiano parigino Libèration.

Chi era Jean-Luc Godard

Nato a Parigi il 3 dicembre 1930 in una famiglia borghese protestante di origine svizzera, è stato tra i più significativi autori cinematografici della seconda metà del Novecento, esponente di rilievo della Nouvelle vague, è stato punto di riferimento per i giovani cineasti degli anni Sessanta. Godard si è sempre contraddistinto per la sua produzione attenta alle forme espressive e al contenuto ideologico.

I riconoscimenti

Dal suo primo lungometraggio, À bout de souffle (Fino all’ultimo respiro) del 1961 con Jean Paul Belmondo, è stato un punto di riferimento per i giovani cineasti degli anni Sessanta, rappresentando un segno di demarcazione fra epoche e culture della storia del cinema.

Premiato con il Leone d’oro nel 1984 e l’Oscar alla carriera nel 2011, le sue opere sono state fonte di ispirazione per molti registi di Hollywood come Quentin Tarantino, il quale ha chiamato la sua casa di produzione come uno dei suoi primi film, Bande à part.