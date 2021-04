I giorni dell’abbandono di Elena Ferrante diventa un film con Natalie Portman protagonista. A produrlo sarà sempre Hbo che con RaiCinema ha prodotto anche la serie diretta da Saverio Costanzo tratta da L’Amica Geniale, vendendone i diritti in oltre 160 paesi.

In realtà non è la prima trasposizione cinematografica de I giorni dell’abbandono: già nel 2005 Roberto Faenza aveva diretto un cast tutto italiano, con Margerita Buy nel ruolo di Olga, e Luca Zingaretti in quello di Mario.

Quindici anni dopo Hollywood ci riprova. La nuova pellicola sarà affidata dalla regista afroamericana Maggie Betts, che con il suo primo lungometraggio (Novitiate) ha ricevuto il Sundace Award.

Natalie Portman, oltre che attrice sarà anche produttrice esecutiva del film con la sua MountainA e insieme alla stessa Elena Ferrante.

I giorni dell’abbandono, trama

Il romanzo narra il dramma di una donna che, dopo aver messo da parte i propri sogni per una vita stabile, viene improvvisamente lasciata dal marito, dovendo a quel punto affrontare un momento di profonda crisi.

Nel film Natalie Portman si chiamerà Tess e non Olga, come nel plot originale. Adattato dall’omonimo romanzo della misteriosa Elena Ferrante, pubblicato in Italia da E/O The Days of Abandonment è un viaggio viscerale e senza esclusione di colpi nella mente di una donna in crisi che affronta i temi della maternità e dell’identità femminile.