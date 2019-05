CANNES – Al 72° Festival di Cannes, Sir Elton John è stato al centro della scena con “Rocketman”, il film da lui co-prodotto insieme al marito David Furnish, che racconta la storia della sua straordinaria vita ricca di successo e fama e di momenti tormentati. Taron Egerton, l’attore che lo interpreta ha una voce strepitosa come il giovane Reginald Kenneth Dwight diventato poi Elton Hercules John.

È un film semplicemente meraviglioso, scrive il Daily Mail, che racconta anche l’infanzia difficile del giovane Reggie, affamato di affetto, con un padre assente (Steven Mackintosh), e ricevesse ben poco anche dalla frivola madre (Bryce Dallas Howard). Aveva però una nonna amorevole (Gemma Jones).

A Cannes, la pop star molto emozionata indossava uno smoking classico, ma sulla schiena campeggiava la parola Rocketman ricamata con le paillettes. Per realizzare il film si è messo a nudo, ha parlato della dipendenza da droghe e alcol, del carattere ribelle dovuto in gran parte all’accettazione della sua sessualità.

Diretto da Dexter Fletcher, il regista che ha ultimato Bohemian Rhapsody dopo il licenziamento di Bryan Singer, a differenza di quest’ultimo è un biopic mediocre, riporta il Daily Mail, questo è un musical inebriante, che usa in modo brillante le canzoni di Elton per far rivivere i momenti entusiasmanti e i crolli della sua vita. “Non può essere paragonato a Bohemian Rhapsody. Rocketman è su un altro pianeta”, scrive il tabloid britannico. Non manca l’incontro importante con il manager e amante John Reid (Richard Madden), e a differenza di Bohemian Rhapsody tra i due ci sono delle scene di sesso esplicite.

Nel giro di poco tempo, il manipolativo e promiscuo Reid aveva tagliato fuori il primo manager di Elton, Dick James (Stephen Graham), ed è diventato responsabile della discesa di Elton nel suo inferno personale. L’unico a mostrare fedeltà e sostegno incondizionati è il paroliere Bernie Taupin, interpretato da Jamie Bell. Rocketman uscirà in Italia il 29 maggio. (Fonte: Daily Mail).