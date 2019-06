ROMA – “Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura”. Così Emma Marrone ha annunciato ai fan il suo debutto come attrice nel nuovo film di Gabriele Muccino “I migliori anni”, in uscita a febbraio 2020. A corredo del post la cantante pubblica anche una foto raffigurante la copertina del copione e non nasconde la sua emozione per questo nuovo capitolo della sua vita professionale.

“Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è… – ha raccontato Emma – Ma ci voglio provare, voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita”. Nel giro di qualche ora il suo post su Instagram ha ricevuto più di 35mila like.

I fan hanno approvato all’unanimità la scelta dell’artista, sottolineando la sua propensione a mettersi sempre in gioco, anche al di fuori della propria comfort zone. “Dalla parte di chi osa e sperimenta nuove cose senza mai porsi dei limiti, sempre dalla tua parte”, commenta un’utente. “Chi non rischia, non ci prova e non si butta nelle cose nuove, in realtà sta solo vivendo in parte. Noi siamo tanto orgogliosi di te, del tuo non tirarti mai indietro”, aggiunge un’altra fan di Emma. “Non c’è niente che tu non sappia e non possa fare! Hai il coraggio di affrontare sempre nuove sfide e tutte le occasioni che la vita ti mette davanti. Non vediamo l’ora di vederti lì su quello schermo”, scrive una ragazza su Twitter.

Sul set del film, oggi 3 giugno al primo giorno di lavorazione, Emma sarà affiancata da attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart. “Ora ho capito perché hai cambiato colore ai capelli”, evidenzia un utente, sottolineando l’improvviso cambio di look della cantante negli ultimi giorni. “Ma come facciamo senza di te in questi mesi? Dai dicci che qualcosina nell’ambito musicale lo fai comunque”, scrive preoccupata un’altra fan, subito rassicurata dalle stories di Emma in cui mette in chiaro che non si prenderà pause dalla musica: “Anzi sto lavorando il triplo per riuscire a conciliare tutto”, chiosa l’artista. Poi confessa la sua ansia da prestazione: “Sono fuori di testa per la paura, piango da sola. Grazie per i vostri messaggi di incoraggiamento”. (Fonte: Instagram)