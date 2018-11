ROMA – “Quentin Tarantino? E’ un cretino”. Parola di… Ennio Moricone. Proprio lui – che con “The Hateful Eight” di Tarantino vinse l’Oscar per la migliore colonna sonora – ora se la prende con il regista:

“Quell’uomo è un cretino. Lui ruba solo dagli altri e poi rimette le cose insieme di nuovo. Non c’è niente di originale in questo. Non lo rende nemmeno un regista. Lui non è niente in confronto ai grandi di Hollywood come John Huston, Alfred Hitchcock o Billy Wilder. Loro avevano classe, mentre Tarantino semplicemente ricucina della roba vecchia”.

Morricone parla a “Playboy Germany”:

“Tarantino è assolutamente caotico. Parla senza pensare, fa tutto all’ultimo minuto. Non ha idee. Mi ha chiamato dal nulla dicendo che voleva una colonna sonora completa in pochi giorni. Non è una cosa possibile. Mi ha fatto andare su tutte le furie. Non lavorerò mai più con lui. Gli ho già detto che quella sarebbe stata l’ultima volta”.

Si attendono smentite. O conferme.

Questa l’intervista di Morricone (in tedesco): https://www.playboy.de/stars/quentin-tarantino-kann-mich-mal