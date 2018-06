LONDRA – Eunice Gayson, la prima Bond Girl della celebre serie sugli 007 inglesi, è morta il 9 giugno all’età di 90 anni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Eunice interpretò il ruolo di Sylvia Trench al fianco di Sean Connery nel primo film della saga girato nel 1962.

Ad annunciare la morte della Gayson è stata la Bbc. Nata nel Surrey nel 1928, fu l’unica “Bond Girl” a partecipare a due film della serie e il primo mai girato dal titolo “Agente 007 – Licenza di uccidere”. L’attrice contribuì alla nascita del più famoso slogan della spia: “Bond, James Bond”.

Lei stessa lo aveva raccontato, spiegando che sul set di una partita a carte in un casino, al momento delle presentazioni, Connery avrebbe dovuto dire ‘il mio nome è Bond, James Bond’, ma sbagliò diverse volte dicendo “Sean Bond” o “James Connery”. Così la Gayson, su suggerimento del regista, portò via il collega per un drink e riuscì a calmarlo, e la scena venne girata.

