ROMA – Lunedì 5 novembre, su La7 è andato in onda il nuovo documentario di Michael Moore: Fahrenheit 11/9. Il documentario, che nel titolo richiama il precedente sull’11 settembre, parla dell’elezione di Donald Trump ma anche degli errori del Partito Democratico e di Barack Obama.

Nel film viene ripreso inoltre il tema della crisi dell’acqua di Flint, gravemente contaminata dal piombo per colpa di alcune scelte politiche dei repubblicani a livello locale. Ma non solo. Nel documentario si parla anche di armi e dei nuovi movimenti giovanili nati dopo il massacro alla scuola “Marjory Stoneman Douglas High School” di Parkland.

“Ma come siamo finiti con Trump? Ci siamo finiti – spiega Michael Moore – perché i liberali non hanno fatto quello che dovevano per vincere le elezioni e fermare Trump. Io penso che prima di tutto occorra guardare ai propri errori, credo che avremmo avuto una chance per sconfiggerlo cominciando a interrogarci su cosa c’è di sbagliato in noi. È il versetto della Bibbia che dice: ‘Prima di guardare la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello togli la trave dal tuo’… quindi una parte del film vuole togliere la trave dall’occhio dei democratici… suona orribile in inglese ma la traduzione italiana sarà meglio”.

Sul sito di LA7 è possibile rivedere il documentario in streaming. Questo il link: http://www.la7.it/film-e-fiction/rivedila7/fahrenheit-119-06-11-2018-254855