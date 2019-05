ROMA – Tredici minuti di applausi. Così il film “Il Traditore” diretto da Marco Bellocchio è stato accolto alla premiere al Festival di Cannes. Sul red carpet hanno sfilato il regista e l’attore protagonista Pierfrancesco Favino, emozionati dopo i complimenti in sala.

L’accoglienza del film Il Traditore è stata superiore a ogni aspettativa per il regista, che è stato acclamato dal pubblico in sala che chiamava “Marco” mentre per 13 lunghi minuti fioccavano gli applausi, tra gli abbracci degli attori protagonisti.

Bellocchio ha commento: “Vi devo davvero ringraziare di questa accoglienza, è stata un’esperienza meravigliosa”. Gli applausi sono durati moltissimo, circa 13 minuti, tra le migliori accoglienze dei film a Cannes quest’anno.