Francis “Frankie” Mossman, attore neozelandese che in alcuni episodi della serie Spartacus aveva il ruolo di Vitus, è morto a 33 anni. Le cause del decesso non sono state rese note. La sua morte risale al 14 agosto ed è avvenuta a Sydney in Australia. A dare il l’annuncio sono stati due fratelli, Laurence (anche lui attore) e Jeremy Mossman.

Francis “Frankie” Mossman, i due fratelli chiedono soldi su GoFundMe per portare la salma in patria

I due fratelli hanno pubblicato un post sulla piattaforma GoFundMe per raccogliere fondi che servano a riportare in patri la salma del giovane attore. I soldi servono anche per coprire le spese dei funerali.

“Con il cuore pesante e molta tristezza, abbiamo appreso della morte di Francis lo scorso sabato 14 agosto a Sydney, in Australia”, scrivono nel post. “Francis era una forza energica e un fratello e un figlio molto amati. Era un membro rispettato della comunità attoriale e aveva trovato una comunità familiare solidale e affettuosa a Sydney. Il suo sorriso e la sua presenza energica mancheranno molto a coloro che hanno la fortuna di averlo conosciuto. L’ultimo desiderio della madre di Francis è vedere suo figlio un’ultima volta prima che venga sepolto. Con il vostro aiuto e la vostra generosità, vogliamo che questo accada per lei”.

La carriera di Francis “Frankie” Mossman

Francis era nato il 14 aprile 1988 a Auckland. La passione per la recitazione era nata al liceo: era lì che aveva cominciato a recitare. Nel 2006 aveva esordito nella soap opera neozelandese Shortland Street. Poi era migrato in Australia nel 2012 ed aveva cominciato a recitare in Spartacus. Successivamente aveva interpretato Stevie Hughes in The Horizon, web serie sulla vita e gli amori nella comunità gay di Sydney.

Il post su Instagram: “Chi sapeva che avrei sopportato tanto dolore?”

Su Instagram, un paio di giorni prima della sua scomparsa, Mossman aveva postato una foto di lui di ragazzino ed aveva scritto: “Chi sapeva che questo ragazzo avrebbe sopportato così tanto dolore?”. Al Daily Mail Australia, la famiglia dell’attore ha detto che Francis “aveva lottato con il riemergere di vecchie cicatrici e traumi del liceo, di cui ha parlato nel suo ultimo post”. La famiglia ha aggiunto che Mossman stava facendo un corso post-laurea in consulenza per “aiutare coloro che soffrono di problemi di salute mentale”.