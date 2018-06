Franco Rossetti, è morto uno degli sceneggiatori di “Django”

ROMA – E’ morto Franco Rossetti, sceneggiatore e soggettista di diversi spaghetti western. Nato nel 1930 a Siena e sposato con la costumista Gaia Romanini, Rossetti scrisse (insieme a Sergio Corbucci, Piero Vivarelli, Josè Gutiérrez Maesso, Bruno Corbucci e Fernando Di Leo) la sceneggiatura di Django. Rossetti scrisse anche la sceneggiatura di L’uomo che ride e Johnny Oro. Tutti e tre i film uscirono nel 1966 e tutti e tre furono girati da Sergio Corbucci. Ancora per Corbucci nel 1967, Rossetti scrisse la sceneggiatura di Bersaglio Mobile. Nel 1970 collaborò alla sceneggiatura di Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni.

Rossetti fu anche regista di El Desperado. Film amato da Tarantino al punto da essere inserito a Venezia nella sua personale classifica dei top 10.

Rossetti stesso raccontò come nacque l’idea di Django: “C’era Corbucci che voleva fare questo western, ma non aveva le idee chiare. A un certo punto lui ebbe l’idea di questo pistolero che si porta appresso la bara. Mi pare una bella idea, gli dissi, ci si può lavorare sopra. Il film doveva essere fatto subito, non ricordo perché, così la sceneggiatura doveva essere scritta il giorno dopo. Io gli dissi che non me la sentivo di far tutto da solo. Vogliamo provare Piero Vivarelli?, gli chiedo, e chiamammo lui che era un amico. La sceneggiatura così l’abbiamo scritta io e Vivarelli”.

Dopo gli spaghetti western Rossetti diventò produttore di alcuni film erotici come Una cavalla tutta nuda (1972).