Addio a Frank Pesce: l’attore statunitense, noto per le sue apparizioni in Beverly Hills Cop, Top Gun e Creed, aveva 75 anni. Pesce si è spento lo scorso 6 febbraio al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, in California, per complicazioni legate alla demenza senile.

A dare il triste annuncio è stata la sua compagna Tammy Scher a The Hollywood Reporter. Secondo quanto riportato dai media americani, l’attore, che era amico intimo di Sylvester Stallone, ha combattuto con la demenza per diversi anni.

Chi era Frank Pesce

Nato a New York l’8 dicembre 1946 da genitori italoamericani, Frank Pesce inizia la sua carriera cinematografica apparendo, come comparsa, ne Il Padrino. Oltre a Top Gun, ha recitato in numerosi classici degli anni ‘80, tra i quali sono da ricordare Beverly Hills Cop con Eddie Murphy, Flashdance, American Gigolo e A mezzanotte circa.

La sua ultima interpretazione risale al 2015, in Creed – Nato per combattere, spin-off di Rocky, con Michael B. Jordan e l’amico Stallone.

Pesce è stato anche attore televisivo: è apparso in un episodio del 1976 di Sulle strade della California e nel 1977 nel telefilm Il tenente Kojak. E ancora: New York New York, Supercar, Ralph Supermaxieroe, Matlock e Miami Vice.

Nella serie tv Karen Sisco (2003-2007) è stato Sonny.