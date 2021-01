Future Darkly Pandemic, il film a luci rosse a tema Covid

Future Darkly Pandemic è un film a luci rosse a tema Covid prodotto da Adult Time. Pellicola girata quasi interamente su Zoom. Alla regia Bree Mills.

Tutti gli attori recitano da soli o insieme a quelli che sono i loro partner nella vita reale, e hanno girato le loro scene nelle loro case.

Come è nato Future Darkly Pandemic

Bree Mills ha cominciato a lavorare al progetto all’inizio della pandemia. Ha invitato Rolling Stone a seguire virtualmente il set, per vedere come si fa a girare un film a luci rosse in remoto e a gestire l’intimità in un momento storico in cui l’intimità è proibita.

Alla fine, scrive EJ Dickson su Rolling Stone,

“ho scoperto, guardare dei film per adulti girati su Zoom non è diverso dall’assistere a qualsiasi altro evento su Zoom. Più tardi nella stessa occasione avrei visto Cherie Deville fingere di sedurre un personaggio chiamato “l’uomo libero” (caricatura dei sostenitori di Trump che non vogliono mettere le mascherine) togliendosi le mutande, appallottolandole, infilandosele nella vagina e poi mettendosele in bocca mentre si tocca. Mills è impassibile. “Fermati su di lei mentre lo fa così possiamo sentirla dire, ‘Lo voglio dentro di me’”, è l’unica cosa che la sento dire al tecnico del suono”.

Future Darkly Pandemic, la trama

Il film è diviso in quattro capitoli. “Kate and the Free Man” è la scena con protagonista Cherie Deville. Le altre sono “Laura’s Delivery,” su una casalinga annoiata che si occupa di un malato di Covid e si innamora di un fattorino di Amazon; “Alex and Anna,” su una coppia che si rivede dopo il lockdown e ha un rapporto con i dispositivi di protezione individuale; e “Anthony’s Date” dove un uomo si innamora di un’intelligenza artificiale.