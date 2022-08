Gaia Nanni, attrice fiorentina classe 1981 che ha lavorato anche con Leonardo Pieraccioni, in un’intervista al Corriere Fiorentino afferma di essere assolutamente lontana da personaggi dei vecchi cinepanettoni.

Gaia Nanni, l’attrice prende le distanze dai cinepanettoni di De Sica

La Nanni ha preso nettamente le distanze da Christian De Sica e dai suoi personaggi. Queste le sue parole: “Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale”.

Christian De Sica replica all’attrice Gaia Nanni: “Ma chi te conosce”

L’attore non si è di certo fatto scivolare via queste parole ed ha voluto prontamente replicare sui social: “Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni”.

De Sica ha usato l’ironia ma ha comunque messo i puntini sulle i spiegando che lui, Gaia Nanni non la chiamerebbe a recitare. Le parole dell’attrice hanno quindi indispettito, e non poco, Christian De Sica.