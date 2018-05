NEW YORK – “Il finale di Game of Thrones non vi piacerà”: l’anticipazione arriva da una delle protagoniste della serie tv sul Trono di Spade, Emilia Clarke.

L’attrice di 31 anni che interpreta il ruolo di Daenerys Targaryen nella saga fantasy che dovrebbe uscire nel 2019 ha rivelato qualche dettaglio ai giornalisti durante il Met Gala di New York. E ha avvertito che il finale dividerà i fan, e che qualcuno addirittura “urlerà”.

Emilia Clarke ha parlato dell’ottava e ultima stagione che chiuderà la serie, le cui riprese stanno per finire: “Come la prenderà il pubblico? Credo che la stagione sarà divisiva, ci sarà chi urlerà ‘questo è proprio il finale che aspettavo’ e chi dirà ‘cosa? Davvero finisce tutto così?’. E tra questi probabilmente ci sarà anche mia madre”.

Le dichiarazioni di Emilia Clarke arrivano dopo quelle di Maisie Williams, che interpreta Arya Stark nella saga fantasy. All’inizio dell’anno Maisie aveva infatti dichiarato: “I fan si divideranno, indipendentemente da quello che facciamo e da come lo facciamo. Ci sarà chi apprezzerà e chi rimarrà deluso, dipende dai punti di vista”.