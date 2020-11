E’ morto Geoffrey Palmer, l’attore protagonista in Doctor Who e 007 aveva 93 anni

Geoffrey Palmer, apprezzatissimo attore che aveva recitato in Doctor Who ed in tante altre produzioni, è morto all’età di 93 anni.

E’ morto a 93 anni Geoffrey Palmer, attore che aveva recitato anche in “Doctor Who”, “As Time Goes By” e nel film di James Bond “Il domani non muore mai”.

Palmer si è spento nella sua casa londinese, come riportato dal Sun, lascia la moglie Sally Greene ed i loro figli Harriet e Charles.

Era nato a Londra nel 1927 e aveva prestato servizio nei Royal Marines.

Ottenuto il congedo si era iscritto a una scuola di recitazione e il primo ruolo è stato nella serie ITV The Army Game.

Spesso recitava in ruoli da burbero ma precisava che non riflettevano la sua personalità.

Palmer è apparso in Doctor Who tre volte, nel 1970, 1972 e nel 2007.

Il ruolo di Jimmy Anderson nella sitcom “The Fall and Rise of Reginald Perrin” in onda sulla BBC gli aveva fatto ottenere un ampio riconoscimento.

Nell’episodio “The Kipper” di Fawlty Towers, Palmer ha interpretato il dottor Price al fianco di John Cleese, ed è apparso nei panni di Lionel Hardcastle in As Time Goes By al fianco di Judi Dench.

L’attore ha inoltre recitato in “Un pesce di nome Wanda”, “La pazzia di re Giorgio” e “Clockwise”. (Fonte: Sun)