ROMA – L’attore Geoffrey Rush, premio Oscar per “Shine”, dopo le accuse di molestie da parte dell’attrice Eryn Jean Norvill, è caduto in depressione.

Rush, che ha comunque fatto causa per diffamazione al giornale, sembra convinto che la sua carriera abbia subito un danno irreparabile. L’attore, dice l’avvocato, ha cominciato a soffrire di insonnia, a prendere farmaci per dormire e per calmare l’ansia e sono tre mesi che non esce più di casa.

Rush, spiega il legale, “ha perso l’appetito e mangia a malapena e si sveglia ogni mattina con un terribile senso di paura per la sua futura carriera”.