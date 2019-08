ROMA – George Clooney non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia, un amore tale che sarebbe pronto a lanciare un business del pecorino sardo negli Stati Uniti.

Secondo il Daily Star, l’attore di Hollywood si sta lanciando in una nuova avventura imprenditoriale dopo il successo ottenuto con la tequila Casamigos. Stavolta il vincitore di due premi Oscar, che è un gran fan del formaggio Pecorino sardo, vorrebbe esportarlo nel suo paese.

Clooney ha conosciuto la specialità italiana grazie al contadino sardo Peppino Fadda, originario di Padru nella provincia di Sassari. Un formaggio che non manca mai nella villa a Laglio, sul lago di Como. Un’amico della star avrebbe detto al Daily Star: “George non ne ha mai abbastanza del pecorino di Peppino e ne mangia sempre un pezzo enorme alla fine di quasi ogni pasto. Amal gli fa subito lavare i denti perché non ama che abbia l’alito cattivo. Ma il sapore è così buono che anche lei approva la scelta di George e ritiene che l’avventura imprenditoriale possa avere gran fortuna negli Usa”.

L’attore avrebbe iniziato spedendo a Los Angeles 32 chili di pecorino, quasi 100 forme di dimensioni normali, per far avere campioni ad amici e futuri clienti. Se il business andrà a buon fine, la vita del contadino Fadda che ha una bancarella vicino a San Teodoro potrebbe decisamente cambiare, dato che la sua specialità diventerà conosciuta in tutto il mondo. (Fonte Daily Star)