George Clooney e Julia Roberts di nuovo insieme: in “Ticket to paradise” interpreteranno una coppia divoriziata (foto Ansa)

George Clooney e Julia Roberts fanno nuovamente coppia in Ticket to paradise, una nuova commedia romantica diretta dal regista e sceneggiatore britannico Ol Parker.

Geroge Clooney e Julia Roberts interpreteranno una coppia divorziata in viaggio per Bali. I due dovranno impedire a loro figlia di sposarsi per così evitare di fare lo stesso errore fatto da loro 25 anni prima.

Cinque anni fa, i due attori hanno recitato insieme in Money Monster di Jodie Foster. Ancora più nota la loro partecipazione a Ocean’s Eleven, un grande successo di Steven Sodenberg uscito al cinema circa venti anni fa.

Julia Roberts e George Clooney insieme, grande complicità sullo schermo

I due attori, sullo schermo hanno dimostrato di avere grande complicità.

George Clooney recentemente è apparso in The Midnight Sky, pellicola fantascientifica ambientata in un futuro post apocalittico e trasmessa da Netflix. Si tratta di un adattamento cinematografico del romanzo del 2016 La distanza tra le stelle (Good Morning, Midnight) scritto da Lily Brooks-Dalton.

Julia Roberts sarà invece presto impegnata in Gaslit accanto a Sean Penn. Si tratta di una serie drammatica incentrata sugli aspetti e i personaggi meno noti dello scandalo Watergate. Le riprese dovrebbero partire questa primavera.