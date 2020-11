George Clooney ha confermato le voci secondo cui a distanza di anni ha ricompensato i 14 amici più stretti, regalando 1 milione di dollari ciascuno.

George Clooney, recentemente nominato “Icona dell’anno” da GQ, ha rivelato di aver invitato nel 2013 i suoi amici – un gruppo noto solo come “The Boys” – nella sua villa e di aver regalato a ciascuno una valigetta contenente il milione di dollari.

Il primo a raccontare l’episodio è stato Rande Gerber, marito di Cindy Crawford, amico stretto e socio in affari di Cloneey.

L’attore non ha mai rivelato i nomi dei “The Boys”, ma la lista degli invitati al matrimonio offre alcuni indizi.

Chi sono gli amici più stretti dell’attore

Testimoni dello sposo erano 13 uomini: Gerber, insieme al collega attore Richard Kind, Tommy Hinkley e l’attore-regista Grant Heslov.

Nella lista ci sono inoltre il regista di Friends Ben Weiss, l’attore Thom Mathews di Venerdì 13, il makeup artist Waldo Sanchez e David Sagal, fratello dell’attrice di Sons of Anarchy Katey Sagal.

John Lambros, marito della modella Karen Duffy, l’attore Matt Adler, il chitarrista dei Toto Steve Lukather e l’attore di Robocop Miguel Ferrer.

Clooney ha detto a GQ che ha deciso di regalare i soldi poco dopo aver guadagnato più del previsto con il film Gravity.

All’epoca era single e non aveva intenzione di avere una famiglia, anche se aveva appena incontrato Amal, che avrebbe sposato un anno dopo, nella data esatta dell’omaggio, il 27 settembre.

L’attore ha ricordato: “Ho pensato, sai, senza di loro non avrei niente di tutto questo. Siamo tutti molto vicini e ho pensato che se vengo investito da un autobus, sono tutti nel testamento. Ma perché diavolo dovrei aspettare di essere investito da un autobus?”.

La sorpresa agli amici

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Clooney si recò in un posto segreto di Los Angeles e si è procurato un’enorme quantità di denaro cash.

Affittò un furgone con la scritta “Fiorista” per trasportare i 14 milioni di dollari e portarli a casa insieme all’assistente e due guardie di sicurezza.

Tornato a casa, ha impacchettato il milione – “non è molto pesante” – in 14 valigie Tumi e ha invitato i suoi amici.

Quando sono arrivati, Clooney ha mostrato una mappa su cui erano segnati tutti i luoghi in cui era stato grazie al loro aiuto e avrebbe offerto un regalo da 1 milione di dollari ciascuno in contanti.

Gerber ha raccontato che inizialmente aveva rifiutato di prendere il denaro ma Clooney ha escogitato un piano intelligente per forzare la mano. “Se Rande non prende il milione, nessuno lo prenderà”, ha detto loro l’attore.

All’epoca non tutti i membri di “The Boys” se la passavano bene per cui Rande decise ad accettare la somma, il suo milione andò comunque in beneficenza. (Fonte: Daily Mail)