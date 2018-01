ROMA – Lutto nel mondo del cinema italiano. E’ morto a Roma, all’Ospedale San Giovanni, il produttore e distributore Giovanni Di Clemente. Il decesso è avvenuto lunedì 2 gennaio.

Nato nella capitale nel 1948, Di Clemente era arrivato alla produzione nella seconda metà degli anni ’70. Nella sua vita aveva realizzato decine di film e varie fiction, esplorando i diversi generi: dall’esordio con Poliziotto sprint di Stelvio Massi, nel 1977, a Segni particolari: bellissimo di Castellano e Pipolo con Adriano Celentano. Aveva anche creato sodalizi artistici duraturi, come quelli con Mario Monicelli e Michele Placido.

Proprio con uno dei capolavori di Monicelli, Speriamo che sia femmina, nel 1986 aveva vinto i David di Donatello come miglior produttore e per il miglior film. Dieci anni dopo, nel 1996, aveva ricevuto inoltre un David di Donatello speciale per il complesso delle sue attività produttive.

Con la sua Clemi Cinematografica, Di Clemente aveva prodotto sempre per Monicelli anche I picari (1987), Il male oscuro (1990), Parenti serpenti (1992), Facciamo paradiso (1995) e Panni sporchi (1999).

Di Placido, invece, aveva realizzato l’opera seconda da regista Le amiche del cuore (1992) e nel 1998 Del perduto amore, oltre a molti film e fiction con Placido protagonista, come Giovanni Falcone di Giuseppe Ferrara (1993) o Un uomo perbene di Maurizio Zaccaro (1999) su Enzo Tortora.

Fra le altre sue produzioni O’ re di Luigi Magni (1988), Scugnizzi (1989) e Pacco, doppio pacco e contropaccotto (1992) di Nanni Loy, fino alla fiction per Rai1 Joe Petrosino (2006), interpretata da Beppe Fiorello. Da distributore (campo a cui Di Clemente si era più dedicato negli ultimi anni), invece, con la Cdi aveva portato nelle sale film della Orion come Il silenzio degli innocenti e di Medusa come In the bedroom. I funerali si svolgeranno venerdì 5 gennaio a Roma nella Chiesa di San Saba.