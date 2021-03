Giuseppe Gavazzi è morto, l’attore aveva recitato anche ne Il Commissario Ricciardi

E‘ morto Giuseppe Gavazzi, l’attore che ha anche recitato nella serie “Il commissario Ricciardi” nei panni di un sacrestano di un orfanotrofio.

Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è quello di Alessandro D’Alatri, regista della serie televisiva:

“Triste notizia. È venuto a mancare l’interprete del sacrestano dell’orfanotrofio in quarta puntata de Il commissario Ricciardi. Persona meravigliosa e attore splendido. RIP Giuseppe Gavazzi”.

Giuseppe Gavazzi è morto, Sant’Anastasia in lutto per l’attore

Originario di Portici, Giuseppe Gavazzi da anni viveva a Sant’Anastasia, dove si è spento. Attore, ma anche autore e regista teatrale, ha preso parte nella sua lunga carriera anche a diverse produzioni televisive tra le quali anche “L’amica geniale”.

Giuseppe Gavazzi è morto, l’addio di Lino Guanciale su Instagram: “Compagno di strada prezioso”

Lino Guanciale, attore protagonista della serie ispirata ai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni, lo ha voluto ricordare così su Instagram: “Riposa in pace Giuseppe Gavazzi. Compagno di strada prezioso”.

In un’intervista di qualche tempo fa, Gavazzi, aveva parlato del suo amore per la recitazione. L’attore aveva spiegato che il trucco della recitazione, per lui, era quello di calarsi nei personaggi: “Vivendoli con sincerità e rispettandoli. Più che recitare, cioè di fingere, il mio intento è essere”.