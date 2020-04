LOS ANGELES – Harrison Ford rischia di vedersi sospendere la licenza di pilota.

L’attore americano, 77 anni, è stato infatti protagonista di un nuovo piccolo incidente in aeroporto, piccolo sì ma che si sarebbe potuto trasformare in tragedia.

Lo scorso venerdì 24 aprile, informa il quotidiano online di gossip americano TMZ, Fors era appena atterrato all’aeroporto di Hawthorne, nella zona di Los Angeles, quando ha frainteso un ordine che gli è arrivato dalla torre di controllo

L’operatore gli aveva infatti appena detto di fermarsi, ma l’attore, capendo l’esatto opposto, è passato dalla pista al rullaggio, ritrovandosi così in prossimità di un altro aereo che stava praticando delle manovre di emergenza.

“Può attendere? Traffico in pista”, si sente dire dalla torre di controllo nella registrazione diffusa da TMZ. Ma Ford, al contrario, accelera, attraversando la pista.

A quel punto il controllore di volo dice: “Attraversi subito quella pista adesso! Le avevo detto di aspettare! Deve ascoltarmi”.

E Ford: “Mi scusi, avevo capito l’esatto opposto. Sono terribilmente mortificato”.

Anche se non c’è stato pericolo di collisione, l’incidente è ora sotto indagine della FAA, la Amministrazione Federale dell’Aviazione.

Non è la prima volta che l’attore si trova in situazioni di pericolo con il suo aereo: l’anno scorso è atterrato su una pista sbagliata in un altro aeroporto di Los Angeles.

E adesso potrebbe vedersi non più rinnovata la licenza di volo. (Fonti: Ansa, TMZ)