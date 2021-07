House of Gucci, uscito il primo trailer ufficiale del film sull’omicidio di Maurizio Gucci VIDEO

E’ uscito il primo trailer di House of Gucci, il film basato sulla vera storia dell’omicidio di Maurizio Gucci. Il nuovo film di Ridley Scott, ha un cast stellare: Lady Gaga sarà la Reggiani mentre Adam Driver interpreterà Maurizio Gucci. Gli altri membri della famiglia saranno interpretati da Al Pacino (Aldo Gucci) e Jeremy Irons (Rodolfo Gucci). Il film è stato girato in gran parte in Italia, in location come Roma, Val d’Aosta, Como, Firenze e Milano. La data d’uscita negli Stati Uniti è il 24 novembre 2021 mentre nelle sale italiane arriverà il 16 dicembre.

House of Gucci, la storia dell’omcidio di Maurizio Gucci

Il 27 marzo del 1995 Maurizio Gucci, capo dell’omonima maison, venne ucciso da un uomo di nome Benedetto Ceraulo con quattro colpi di arma da fuoco in via via Palestro 20 a Milano. Due anni dopo Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio, venne arrestata e poi condannata come mandante dell’omicidio. È questa la storia raccontata in House of Gucci.

Il film di Ridley Scott è basato su un romanzo della giornalista di moda Sara Gay Forden, “La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia”, edito in Italia da Ipoc, che è stato adattato da Roberto Bentivegna.

Morte Maurizio Gucci, il processo

Patrizia Reggiani, così come Benedetto Ceraulo, non hanno mai ammesso il loro coinvolgimento nell’omicidio. Tuttavia le prove, le intercettazioni e le rivelazioni da parte di altri membri del gruppo, hanno concluso il caso con l’incarceramento. Nel novembre 1998, Patrizia Reggiani e Orazio Cicala sono stati condannati a 29 anni di reclusione, come mandante dell’omicidio e autista del killer. Benedetto Ceraulo all’ergastolo come assassino materiale. Giuseppina Auriemma a 25 anni di reclusione per favoreggiamento e Ivano Savioni a 26 anni come organizzatore dell’assassinio. Le rispettive pene sono state poi ridotte: la Reggiani ha scontato solo 16 anni di carcere, terminando la sua pena svolgendo attività di volontariato.