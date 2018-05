LONDRA – Alla fine anche lui, lo scapolo più ambito del mondo del cinema dopo George Clooney, ha ceduto: Hugh Grant convolerà a nozze a fine maggio con la compagna, la svedese Anna Eberstein, 39 anni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]Grant, 57 anni e cinque figli (di cui tre avuti proprio dalla Eberstein), ha sempre tutelato molto la propria privacy, e la notizia del matrimonio ormai imminente è arrivata solo in seguito alle pubblicazioni presso l’ufficio del registro di Kensington e Chelsea.

L’attore è da tempo considerato uno scapolo incallito, tanto che alcuni amici avrebbero dichiarato di non aver mai pensato di poter andare a un suo matrimonio.

Secondo quanto ha detto una fonte al Sun, “questo è un giorno che nessuno degli amici di Hugh ha mai pensato sarebbe arrivato. Presto diventerà anche lui un pensionato padre di famiglia”.

La star, che ha tre figli dalla sua attuale compagna e due dall’ex Tinglan Hong, è noto per la lunga storia d’amore, durata tredici anni, con l’attrice Liz Hurley.

Grant avrebbe incontrato Anna Eberstein in un bar di Londra sei anni fa, e da allora sembra essersi calmato rispetto agli eccessi di un tempo, che lo portarono anche in tribunale dopo essere stato sorpreso in auto con una prostituta.