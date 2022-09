I migliori film biografici degli ultimi vent’anni: da Erin Brockovich a L’ora più buia. Che sia la vita di un politico, quella di un’attivista, di un’attrice o di un personaggio storico importante, il genere biografico occupa nel cinema una posizione rilevante sia in termini storici che artistici. Muovendosi lungo i generi più disparati, dal dramma al thriller, dalla commedia al musical, il biopic permette allo spettatore di addentrarsi sotto la superficie pubblica del protagonista, cogliendone la dimensione privata. Per questo motivo, attraverso una consapevole alchimia di storia e pura inventiva, questo genere di film tende a pizzicare le corde più profonde dell’empatia.

In occasione dell’uscita di Blonde, film su Marilyn Monroe dal 28 settembre su Netflix, ripercorriamo i migliori film biografici degli ultimi vent’anni.

I migliori film biografici degli ultimi vent’anni

Erin Brockovich – Forte come la verità (2000) di Steven Soderbergh, con Julia Roberts e Aaron Eckhart. Candidato a quattro premi Oscar, il film, per il quale la Roberts ha vinto come migliore attrice protagonista, racconta la storia vera dell’attivista Erin Brockovich e della sua lotta contro la Pacific Gas and Electric Company, colpevole di aver contaminato le acque della città di Hinkley in California per oltre 30 anni.

Il pianista (2002) di Roman Polanski, con Adrien Brody. Vincitore di tre premi Oscar (miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior attore protagonista), il film si basa sul romanzo autobiografico di Władysław Szpilman e racconta la storia del pianista ebreo durante la Seconda Guerra Mondiale.

The Queen – La regina (2006) di Stephen Frears, con Helen Mirren, Michael Sheen e James Cromwell. Vincitore di un premio Oscar (miglior attrice protagonista a Helen Mirren), il film si concentra sugli eventi dell’insediamento del governo di Tony Blair e della morte di Lady Diana, sotto la monarchia della sua protagonista, la Regina Elisabetta II. Menzione speciale per la serie televisiva The Crown, disponibile su Netflix.

The Social Network (2010) di David Fincher, con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake e Armie Hammer. Adattamento del libro di Ben Mezrich Miliardari per caso – L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento, il film racconta la creazione del fenomeno Facebook da parte di Mark Zuckerberg e dei suoi collaboratori. Vincitore di tre premi Oscar (miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora e miglior montaggio).

Il discorso del re (2010) di Tom Hooper, con Colin Firth, Helena Bonham Carter e Geoffrey Rush. Grande successo agli Oscar (miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura originale) per il film che racconta la storia di Re Giorgio VI e il concepimento del suo discorso più importante, ovvero la dichiarazione di guerra alla Germania nel 1939.

Lincoln (2012) di Steven Spielberg, con Daniel Day-Lewis e Tommy Lee Jones. Il film si concentra sugli ultimi mesi di vita del Presidente americano Abraham Lincoln ed è l’adattamento del libro Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln di Doris Kearns Goodwin. Candidato a 12 premi Oscar, il film di Spielberg ne ha vinti due: miglior attore protagonista a Daniel Day-Lewis e migliore scenografia.

The Wolf of Wall Street (2013) di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e Margot Robbie. Tratto dall’autobiografia Il lupo di Wall Street, la pellicola affronta la nascita, il successo e il declino del broker e truffatore americano Jordan Belfort, interpretato da DiCaprio. Tante candidature agli Oscar ma nessuna statuetta per uno dei film più audaci di Scorsese.

The Imitation Game (2014) di Morten Tyldum, con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley e Matthew Goode. Basato sulla biografia Alan Turing. Una biografia (Alan Turing: The Enigma), il film racconta la storia del matematico inglese Alan Turing, considerato uno dei grandi geni del XX secolo e annoverato tra i padri dell’informatica e dei computer. Premio Oscar alla miglior sceneggiatura non originale.

Steve Jobs (2015) di Danny Boyle, con Michael Fassbender, Kate Winslet e Seth Rogen. Il film affronta il lato più intimo e nascosto di Steve Jobs, creatore di uno dei marchi più famosi di sempre, quello Apple. In particolare, la pellicola si concentra sui backstage dei lanci dei vari prodotti Apple fino a quello decisivo dell’iMac nel 1998.

L’ora più buia (2017) di Joe Wright, con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas e Lily James. A pochi mesi dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il neo Primo ministro inglese Winston Churchill deve affrontare le vicissitudini di un conflitto catastrofico ritrovandosi a scegliere se negoziare con Hitler o fronteggiare una guerra che sembra persa. Premio Oscar al miglior attore protagonista a Gary Oldman in una delle sue più indimenticabili interpretazioni.

