I migliori film e serie tv sui serial killer degli ultimi vent’anni: da American Psycho a Mindhunter. Che siano tratti da storie vere o frutto dell’immaginazione dei propri autori, le serie tv e i film che hanno per protagonista la figura del serial killer occupano nel mondo del cinema un posto tanto particolare e affascinante quanto duraturo. Questo particolare genere di film, infatti, affonda le proprie radici nei primi anni Venti del secolo scorso fino ai giorni nostri. Da M – Il mostro di Düsseldorf (1931) a Psycho (1960), da Henry, pioggia di sangue (1986) a Il silenzio degli innocenti (1991), se il cinema ci ha insegnato qualcosa, per quanto crudo e violento, intellettuale o voyeuristico sia un film che ha per protagonista un serial killer, noi pubblico non possiamo fare a meno di guardare, data quell’indecifrabile attrazione che suscitano.

In occasione dell’uscita della serie tv DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer (da oggi 21 settembre su Netflix), vediamo quali sono i migliori film e le migliori serie tv sui serial killer degli ultimi vent’anni.

I migliori film e serie tv sui serial killer degli ultimi vent’anni

American Psycho (2000) di Mary Harron con Christian Bale, Jared Leto, Willem Dafoe, Justin Theroux, Josh Lucas e Chloë Sevigny. Il film si ispira all’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis.

La vera storia di Jack lo squartatore – From Hell (2001) di Albert e Allen Hughes con Johnny Depp, Heather Graham e Ian Holm. Come suggerisce il titolo nella traduzione italiana, il film si concentra sulla figura tanto celebre quanto leggendaria del killer denominato Jack lo squartatore, che terrorizzò Londra verso la fine dell’Ottocento.

Memorie di un assassino (2003) di Bong Joon-ho con Song Kang-ho. Il secondo film del regista premiato agli Oscar per Parasite si ispira alla storia vera del serial killer che terrorizzò la Corea del Sud dal 1986 al 1991.

Monster (2003) di Patty Jenkins con Charlize Theron e Cristina Ricci. Il film, grazie al quale Charlize Theron ha vinto l’Oscar alla migliore attrice protagonista, tratta la vera storia di Aileen Wuornos, condannata a morte per l’omicidio di sette uomini.

Dexter (2006-2013) con Michael C. Hall. La serie televisiva si concentra sul personaggio di Dexter Morgan, che lavora nella polizia scientifica di Miami ma che allo stesso tempo è anche uno spietato e metodico serial killer.

Zodiac (2007) di David Fincher con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. Tratto dai libri di Robert Graysmith, il film racconta gli eventi principali dell’indagine sul killer dello Zodiaco (Zodiac), che uccise nella provincia di San Francisco alla fine degli anni Sessanta.

True Detective, prima stagione (2014) di Nic Pizzolatto con Matthew McConaughey e Woody Harrelson. I detective Rust Cohle e Martin Hart si trovano nel 2012 a rispolverare un vecchio caso al quale avevano lavorato entrambi diciassette anni prima, quello di un brutale e indecifrabile omicidio che sembra nascondere verità molto più profonde.

Mindhunter (2017-2019) con Jonathan Groff e Holt McCallany. Basata sul libro di John E. Douglas Mindhunter: La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano, la serie televisiva racconta la vera storia dell’unità investigativa speciale dell’FBI che per prima ha analizzato, studiato e catalogato gli assassini seriali attraverso la ricerca psicologica e comportamentale.

La casa di Jack (2018) di Lars Von Trier con Matt Dillon, Bruno Ganz e Uma Thurman. Dalla mente del regista danese, il film, il più particolare di questa lista, segue le vicende di Jack, un serial killer che fa dell’omicidio un’opera d’arte sempre più audace e complessa.

